【網絡安全】Apple產品現零日漏洞或遭黑客攻擊　香港電腦保安事故協調中心籲用戶盡快更新

蘋果（Apple）日前透露，發現三個針對不同軟件產品的零日漏洞，而且更有報告指出，已偵測到有黑客利用這些漏洞發動攻擊，嚴重可導致整個系統被操控。蘋果及後隨即進行修補，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）則呼籲本地蘋果裝置用戶，應儘快更新蘋果產品軟件，以堵塞由漏洞所產生的惡意攻擊。

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三個零日漏洞分別為CVE-2023-32434、CVE-2023-32435和CVE-2023-32439。CVE-2023-32434與內核有關，攻擊者可以利用該漏洞以內核權限執行任意代碼。至於CVE-2023-32435和CVE-2023-32439，攻擊者可以通過向用戶發送釣魚訊息並誘使他們訪問惡意網站或安裝惡意應用程序來利用這些漏洞。

據國際網絡保安公司卡巴斯基的研究，Operation Triangulation中提及攻擊是無須任何用戶互動，攻擊者只需透過iMessage服務向受害者設備發送內含惡意附件的訊息，即可利用漏洞以root權限執行任意代碼，從而將有效載荷植入設備內存放。

研究提及，漏洞在iOS 15.7以前的版本發現成功被利用，但未能保證其他iOS版本不受影響。若成功利用，可以使攻擊者有能力與受害者設備的文件系統進行互動，包括：創建、修改、泄露和刪除文件，轉儲受害者設備的鑰匙串項目，監控受害者的地理位置等。

受影響的軟件版本包括Safari 16.5.1、iOS 16.5.1、iPadOS 16.5.1、iOS 15.7.7、iPadOS 15.7.7、macOS Ventura 13.4.1、macOS Monterey 12.6.7、macOS Big Sur 11.7.8、watchOS 9.5.2、watchOS 8.8.1之前的版本。

HKCERT呼籲，本地蘋果裝置用戶應儘快更新蘋果產品軟件，以堵塞由漏洞所產生的惡意攻擊；又提醒大家要將所有流動設備或電腦的作業系統和應用程式保持在最新狀態。此外，應只從官方應用程式商店下載程式。流動裝置用戶亦要安裝可靠的防毒應用程式，偵測已知的惡意程式與惡意網站；並且設定裝置密碼鎖或螢幕鎖，確保裝置遭偷竊或遺失時，資料亦不會被其他人輕易偷取。最後謹記切勿貪圖安裝更多功能，將流動裝置解鎖（Jailbreak），取消原有的保安機制。

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責任編輯：曾曉汶

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