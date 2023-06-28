【HONOR手機】HONOR Magic5 Pro新配色登場　$7,299可入手

▲ HONOR Magic5 Pro將於7月發佈新色珊瑚紫。

內地手機品牌榮耀（HONOR）早前推出新手機HONOR Magic5Pro， 引起外界關注。而近日HONOR再宣布，將為Magic5 Pro推出新配色，以珊瑚紫配上人造素皮機背，主打女性市場，延續Magic5 Pro掀起的熱潮。

【Meta VR遊戲】Meta Quest+訂閱服務正式上線 月費約$62可免費玩兩款新遊戲

【華為新機】HUAWEI NOVA 11攻港 4K超廣角自拍鏡頭主攻年輕人市場

於今年4月份發布的Magic5 Pro，主打強大的拍攝效果，擁有3個5,000萬像素的鏡頭及動態捕捉，銷量情況及反饋均獲佳績。HONOR Magic5 Pro 目前可供選擇的兩款配色為苔原綠及亮黑色。價錢方面，手機配有內置記憶體（RAM）12GB和內置儲存空間（ROM）512GB，售價為$7,299。

【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼 推8大優惠推銷售

針對即將推出的新配色，HONOR 將會提供迎新優惠，在7月1日至7月31日期間，凡是購買新配色的客戶將獲贈Magic 5 pro原裝手機殼（建議零售價$199）Honor Choice Earbuds X3 真無線藍牙耳機 (建議零售價$329)、以及HONOR CHOICE Bluetooth Speakers(建議零售價$259)。

新配色將於6月30日起在HONOR官網、各大特約零售商及電訊商上架。

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：