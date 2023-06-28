  • 31°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價扭轉四個月升勢　分析：加息因素明年初才淡化

股樓投資 16:54 2023/06/28

分享：

分享：

樓價扭轉四個月升勢，據差餉物業估價署最新公布，5月份私人住宅售價指數報351點，按月跌0.74%，按年則跌8.95%，但今年頭5個月樓價仍升4.87%。按單位面積分類，全數樓價錄得跌幅，以跌幅計，430平方呎或以下的小型單位跌幅最大，按月跌0.8%。 

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒分析說，高息、購買力不足、新盤貨尾量囤積等因素，阻礙樓價進一步攀升，由於市場欠缺好消息，相信第二季樓市遇到的阻力，遠較第一季大，所以預計今年上半年樓價仍在低位徘徊。 

他續說，雖然美國6月暫停止加息一次，但預計到明年初加息因素才會淡化，而今年下半年香港按息仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭，而樓市仍需多個好消息，才能回復2021年時的高位氣氛。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，近期整體樓市踏入整固期，雖然本月美國暫緩加息，但加息因素需較長時間去淡化，而息口因素仍影響不少上車及換樓意慾，若政府短期內推出支持樓市政策，第三季樓市走勢才有轉機。 

延伸閱讀 【2023新盤】黃竹坑站海盈山已上載樓書 定價參考南區豪宅【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映 【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

萊坊 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事

下一篇文章

傳富達準備提交比特幣現貨ETF申請 比特幣一度突破3.1萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款