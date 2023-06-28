樓價扭轉四個月升勢　分析：加息因素明年初才淡化

樓價扭轉四個月升勢，據差餉物業估價署最新公布，5月份私人住宅售價指數報351點，按月跌0.74%，按年則跌8.95%，但今年頭5個月樓價仍升4.87%。按單位面積分類，全數樓價錄得跌幅，以跌幅計，430平方呎或以下的小型單位跌幅最大，按月跌0.8%。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒分析說，高息、購買力不足、新盤貨尾量囤積等因素，阻礙樓價進一步攀升，由於市場欠缺好消息，相信第二季樓市遇到的阻力，遠較第一季大，所以預計今年上半年樓價仍在低位徘徊。

他續說，雖然美國6月暫停止加息一次，但預計到明年初加息因素才會淡化，而今年下半年香港按息仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭，而樓市仍需多個好消息，才能回復2021年時的高位氣氛。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，近期整體樓市踏入整固期，雖然本月美國暫緩加息，但加息因素需較長時間去淡化，而息口因素仍影響不少上車及換樓意慾，若政府短期內推出支持樓市政策，第三季樓市走勢才有轉機。

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