【港交所388】港交所計劃10月推首次公開招股結算平台FINI　IPO結算周期將縮至T+2

▲ 港交所計劃10月推首次公開招股結算平台FINI IPO結算周期將縮至T+2

港交所 （00388） 宣布，計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股結算平台FINI。FINI是香港交易所對旗下市場的重要改革，將新股定價與股份開始交易之間的時間由五個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2）。

港交所指，已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將能夠以電子化方式合作以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

港交所指，經證券及期貨事務監察委員會批准的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序的相關修訂，全部將於FINI正式啟用時生效。

待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。

港交所行政總裁歐冠昇指，通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。

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編輯：袁諾曦