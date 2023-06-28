【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事

對於工作，你會追求薪水和穩定還是學習和成長？近日，有網民在網上討論區發文，指自己工作沒有甚麼事令他無成就感，想轉工尋找工作意義的他突然加薪，而且做到年底更可有10萬花紅，令他猶豫是否該辭職，因而詢問網民意見。

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大部份網民都認為樓主暫時不應辭職，至少要拿完花紅再走，「上班是為了求財，而不是為了學習知識」、「做完今年拿完花紅才轉，說不定那時候你又會改變主意」、「捱完拿花紅再走吧，學習不分年齡」、「如果你已找了其他工作就說要思考，你還未有當然等拿花紅」，亦有網民認為不應辭職「你25歲的收入已經月入4.5萬，還能加薪，這是很多專科畢業生在這個年齡段都達不到的收入水平。」

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有網民表示「建議工作到年尾或下年做完，然後用10-20萬購買年回報率7%的收息股，投資就視乎你怕不怕麻煩，如果怕就不建議你這樣做。之後再找回自己想學習的東西，可能學習時認識可以拓展人脈，再自己當老闆。」亦提醒「不要相信別人給你的股票號碼就能贏，自己學習理財和投資是更好的選擇。每個人的風險承受能力都不同，有太多的投資方式和變化，跟別人買一定輸。」

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亦有網民理解樓主「其實我很明白想上班能學習的心態，不滿足現狀，想有新突破。決定轉工不是問題，但最重要的是你要有心理準備不能找回現在的月薪。如果你覺得知識比現時工資更有價值，那麼你可以放心轉工，我也會非常欣賞你。當然，不轉工也是情理之中的，但是不要在轉工後因為薪水而後悔。」

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