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傳富達準備提交比特幣現貨ETF申請 比特幣一度突破3.1萬美元

環球政經 16:30 2023/06/28

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據《The Block》報道，資產管理公司富達正計劃申請一個現貨比特幣ETF，加入其他主要參與者，如貝萊德、WisdomTree、Invesco、VanEck和Bitwise的行列。

消息人士稱，富達或最快於周二提交申請，效仿貝萊德。貝萊德在6月15日提出申請後，其他資產管理公司也希望推出自己的現貨比特幣基金，包括Invesco、WisdomTree和Bitwise。

富達最近推出一個名為EDX Markets的加密貨幣交易所。比特幣ETF的批准可能會吸引機構和高淨值零售交易者重新進入加密貨幣市場。

雖然自2021年10月起允許基於期貨的比特幣ETF，但由於擔心市場被操縱，美國證券交易委員會（SEC）已經拒絕了幾份現貨比特幣ETF的申請。當時，富達就被拒絕Wise Origin Bitcoin Trust的比特幣現貨交易基金的申請。

貝萊德參與申請，讓很多人看到了比特幣ETF可能獲批的希望。這些ETF申請的提交給加密貨幣市場帶來了積極的情緒，該市場一直被最近的公司崩潰和監管審查所破壞。

此外，Grayscale Investment正起訴美國證監會，因為其將旗艦現貨Grayscale Bitcoin Trust轉換為ETF的申請被拒絕。這個案子的結果可能會影響到基於現貨的比特幣ETF的未來。

同場加映﹕【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

富達並未回應報道。

比特幣在消息傳出後，價格一度突破3.1萬美元，截至下午4點37分，報30228美元，過去24小時跌0.6%。

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撰文 : 林斯凱

虛擬貨幣 富達 ETF 基金 期貨 經濟 比特幣 美元

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