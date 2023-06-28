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【下半年展望】Nuveen：2024年全球將出現溫和衰退　對股市「中性」、美大型企業仍是安全的避風港

股市 16:40 2023/06/28

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Nuveen：2024年全球將出現溫和衰退　對股市「中性」、美大型企業仍是安全的避風港

投資界陸續發表下半年展望，Nuveen認為，通脹將進一步降溫，但經濟增長亦會轉弱，失業率也增加，預計2024年全球將出現溫和衰退。若衰退推遲至2024年，今年再次加息的機會較減息為高。由於市場繼續面臨逆風，該行對股市的整體前景保持中性。

Nuveen指，認為美國大型企業仍然是相對安全的避風港，主要由於大型和超大型的科技公司在面對通脹降溫及增長放緩的經濟環境下較為有利。由於估值吸引、盈利前景佳、美元疲軟及中國推行寬鬆貨幣政策等利好因素，新興市場股票將是更佳選擇。

該行認為，特定的私募股權仍存在投資機會，但該領域的整體估值並不明確，加上經濟衰退擔憂加劇，令許多投資者繼續暫緩股票配置。

Nuveen認為投資較持有現金有利，而且，美國以外的另類投資具有吸引力，包括房地產和實物資產，該行將聚焦於寫字樓以外的公共及私人房地產領域，包括零售、住宅、工業和另類用途。

料美長債息處3.25厘至3.75厘徘徊

今年市場看好債券多於股票，由於Nuveen預計經濟會出現溫和衰退，並相信經濟步入衰退前，倘應稅債券及市政債券市場走弱而利差擴大，將是極具吸引力的入市時機，而該行相當看好私人信貸市場。

對於債息，Nuveen指，儘管利率或會持續大幅波動，但認為10年期國債收益率將保持介乎3.25%至3.75%。

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編輯：袁諾曦

美元 通脹 美國 另類投資 經濟 大行報告 股票
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