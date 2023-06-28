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Tesla中國銷售再創新季度記錄 周末公佈全球銷售數字

環球政經 14:56 2023/06/28

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Tesla（TSLA）在中國的銷售將再次創下新的季度記錄，同時它面臨著來自比亞迪（1211）等本地競爭對手蠶食其在全球最大汽車市場份額的壓力。它將在周末公佈全球銷售數字，而中國的銷售情況將在7月的第一周從協會數據中獲得。

招商銀行國際證券的分析師Shi Ji估計，4-6月期間，這家美國汽車製造商可能在中國銷售15.5萬輛汽車，比創紀錄的第一季度增長13%。不過，他補充說，Tesla在中國電池電動車市場的份額將從前三個月的16%縮減至本季度的13.7%，而比亞迪和廣州汽車集團（2238）旗下的電動車品牌Aion則獲得了份額。

德意志銀行預測，Tesla第二季度在中國的銷量將達到15.3萬輛，而在全球範圍內，其總銷量可能達到44.8萬輛。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

上海諮詢公司Automotive Foresight的總經理Yale Zhang認為：「Tesla必須向中國的低層城市銷售，以尋求進一步的增長，但其直銷模式要將銷售網絡擴展到數百個這樣的城市，成本太高。而且，比亞迪在那些有經銷商的市場有很大的優勢。」
 

當蔚來（9866）和小鵬（9868）等小型電動車生產商在最近幾個月的中國銷售下滑中掙扎時，比亞迪逆勢而上，憑藉其提供的價格低於30萬元（41500美元）的汽車，擴大了其領先地位。

隨著出口的增長，比亞迪在中國以外的市場也正在追趕Tesla。前五個月，它在新加坡的銷量超過了Tesla，而5月份，它的Atto3在澳洲的銷量超過了Tesla的Model 3。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：張瑋婷

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