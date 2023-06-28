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【汽車新勢力】 理想汽車一周銷量達7,500輛 即將達成3萬輛月銷目標

股樓投資 16:22 2023/06/28

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理想汽車（02015）公布上周（6月19日至25日）的銷量數據，周銷量達到7,500輛，其中理想L7、理想L8及理想L9三款車型的銷量超過了其他新勢力品牌全系車型。截至6月25日，理想汽車本月銷量已達2.73萬輛，距離3萬輛的月銷目標僅一步之遙。銷量理想刺激下，帶動股價愈升愈有，曾高見139元，最多升3.5%，收報138元，升2.8%，成交額7.4億元。

同場加映﹕【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

理想汽車的銷量表現遠超其他同業，排名第二的蔚來汽車（09866）期內銷量僅得3,200輛。目前，理想汽車在中國市場豪華品牌銷量中名列前五，是排名最高的中國品牌，超越了BBA（奔馳、寶馬、奧迪）以外的其他傳統豪華品牌。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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記者：郭秀慧

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理想汽車—W（02015） 港股 汽車 寶馬 奧迪

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