【裝修攻略@iM網欄】家居常見問題 雨水滴落冷氣殼，點算好？

裝修要識嘅嘢又多又散，所以好多人都忽略咗好多唔知整唔整、又諗起要整、但其實又好值得整嘅嘢，冷氣機隔音墊就係其中之一。每逢雨季，好多人晚上都會俾落雨時，雨水打落冷氣機殼嘅「騰騰騰」噪音嘈醒。呢個時候就會好後悔，點解裝修/裝冷氣機時唔識得叫師傅加埋墊上冷氣機頂呢？

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因為呢塊墊賣唔到咩錢，加上任何防火（煙頭）、防水、透氣的墊都可以做到，所以冇人會為這類產品做廣告，咁好多人就唔知有呢樣嘢，師傅亦絕少會幫戶主諗呢啲只有鑊氣而唔會有錢賺嘅嘢。

如果裝修後先裝會點呢？如果會活動窗都仲好，俾多少少錢就得。但如果涉及梗窗，唔通搭棚或者拆機出黎整？一般人都唔會咁做。於是年年雨季就要忍受雨聲噪音，直到有一日換機或搬屋，係咪好可惜呢？

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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