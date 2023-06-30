  • 27°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】家居常見問題 雨水滴落冷氣殼，點算好？

名人薈萃 09:00 2023/06/30

分享：

分享：

裝修要識嘅嘢又多又散，所以好多人都忽略咗好多唔知整唔整、又諗起要整、但其實又好值得整嘅嘢，冷氣機隔音墊就係其中之一。每逢雨季，好多人晚上都會俾落雨時，雨水打落冷氣機殼嘅「騰騰騰」噪音嘈醒。呢個時候就會好後悔，點解裝修/裝冷氣機時唔識得叫師傅加埋墊上冷氣機頂呢？

同場加映：【溫股知新】大市支撑靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

因為呢塊墊賣唔到咩錢，加上任何防火（煙頭）、防水、透氣的墊都可以做到，所以冇人會為這類產品做廣告，咁好多人就唔知有呢樣嘢，師傅亦絕少會幫戶主諗呢啲只有鑊氣而唔會有錢賺嘅嘢。

如果裝修後先裝會點呢？如果會活動窗都仲好，俾多少少錢就得。但如果涉及梗窗，唔通搭棚或者拆機出黎整？一般人都唔會咁做。於是年年雨季就要忍受雨聲噪音，直到有一日換機或搬屋，係咪好可惜呢？

修佬 ＠裝修佬

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】騎呢設計 防盜眼蜘蛛俠的啟示
2023/06/23
【裝修攻略@iM網欄】騎呢設計 防盜眼蜘蛛俠的啟示
【裝修攻略@iM網欄】家事常識 入屋斷匙點算好？
2023/06/16
【裝修攻略@iM網欄】家事常識 入屋斷匙點算好？
【裝修攻略@iM網欄】裝修佬快問快答 主力牆十問
2023/06/09
【裝修攻略@iM網欄】裝修佬快問快答 主力牆十問
【裝修攻略@iM網欄】「流淚的插蘇座」 戶主都要學識問問題
2023/05/26
【裝修攻略@iM網欄】「流淚的插蘇座」 戶主都要學識問問題
【裝修攻略@iM網欄】師傅測試滲漏 「天花流血水」原來係咁！
2023/05/19
【裝修攻略@iM網欄】師傅測試滲漏 「天花流血水」原來係咁！
產品 裝修設計 家電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元
【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元
【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事
【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事
【太古19】太古逾300億出售美國可口可樂業務 料錄228億收益 將派發特別息117億
【太古19】太古逾300億出售美國可口可樂業務 料錄228億收益 將派發特別息117億
【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?
【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?
【2023新盤】黃竹坑站海盈山已上載樓書　定價參考南區豪宅
【2023新盤】黃竹坑站海盈山已上載樓書　定價參考南區豪宅
【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職
【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款