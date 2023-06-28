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【盈豐之道】2023年上半年投資檢討

股市 16:10 2023/06/28

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轉瞬間又到了半年結的時間。今年上半年在各類資產中表現最好為美國科技股，尤其是人工智能類別相關的股票。當中以受惠於製造人工智能晶片的廠商英偉達升幅最為顯著，股價由年初至今已上升180%。其他領域方面，美國電動車龍頭企業特斯拉的股價在今年上半年亦升了一倍，加上其他大型科技企業包括蘋果公司、微軟、谷歌、亞馬遜等表現理想，導致納斯達克指數在今年上升了接近28%。然而，反映傳統股份表現的道瓊斯指數在今年上半年幾乎持平，主要原因是美國聯儲局自去年開始大幅度加息，在短短十五個月內累計加息5厘，導致企業經營成本上升，公司邊際利潤有下跌的空間。再加上今年第四季到明年第一季有可能出現短暫的經濟衰退，這樣的經濟預測都對傳統股份的表現造成壓力。

另一個市場表現亮麗的是日本，日經平均指數從年初至今上升了25%，主要是因為久違的通貨膨脹終於在日本重現，加上企業管治有明顯的改善，包括公司進一步回購股份和增加派息，對股東均屬利好訊號。此外，日元偏弱亦導致以岀口為主的公司盈利上升，除了外資不斷增持日股，本地投資者雖然以往在通縮時期都以債券和外幣為主要投資工具，但隨著日本通脹能維持一定水平，最終本地投資者亦會增加其股票的投資比重，故此日股在調整過後，仍然是值得吸納的對象。

今年表現較差的是油價，美國原油年初至今已下跌了12%，預示未來美國的通脹進一步放緩，從去年高位9.1%回落至今年5月的4%後，估計於年末更會下調至3%或以下，有利投資市場的發展。我們預計今年上半年商品價格表現不太理想，主要原因是美國息口高企，最快可能明年第二季才有機會減息，而中國整體經濟增長未有預期中強勁，亦削弱對商品的需求。因此，除非中國推出更多的刺激經濟措施，否則商品價格在下半年仍會偏弱。

至於債券，今年上半年投資級別債券整體有3%回報，隨着美國通脹進一步回落，我們認為投資者可採取槓鈴策略，即買部分短債，部分長年期債，除了有穩定的票面收益率之外，還有機會賺取資本增值。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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