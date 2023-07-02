湯文亮：當舖朝奉好過做銀行家

一向以來，當舖朝奉與銀行家都是做同一件事，就是借錢給人，以本生息，但不會有人將兩者比較。做銀行家是不少人的畢生願望，但做朝奉，有多少是迫不得已，而現實更加殘酷，做朝奉不但比做銀行家辛苦，而且專業得多，如果看漏眼，收到一件不值錢的典當物品，朝奉可能要賠償；而銀行家有各種專業人士替他們把關。以物業為例，測量師會做估價報告，就算有甚麼風吹草動，甚至借多了，都是測量師負責，銀行家是不用負責。

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風險不如以往

有人認為，在當舖借錢，可以借得的成數比較低，以一個10萬元的名錶為例，最多可以借5萬元，就算物主不贖回典當物品，當舖沒收後再出售，往往有更多收益，朝奉所擔當的風險實在不高。而銀行做按揭，往往成數比較高，也有專業人士幫手，但世事風雲萬變，樓價隨時可以下跌三、四成，銀行隨時會有巨大損失，銀行家不得不小心行事，如果令銀行出現壞帳，銀行家責無旁貸，失去工作已經是最基本懲罰，由此來看，銀行家比當舖難做得多。

這個說法，十幾年前還可以講得通，在經過9次逆周期措施之後，除買了按揭保險的首次置業者可以借到八至九成之外，一般業主最多只可以借到樓價的五成，這個成數比當舖的還要低，基本上沒有風險，所以，做銀行家一定好過做當舖朝奉。

面對客戶壓力

不過，做銀行家最大困難就是當樓價下跌，銀行會應金管局要求向客戶追收差額，其實，最少有樓價五成做緩衝，基本上沒有風險，但「金命難違」，銀行家沒有辦法，一定要做「醜人」，結果就是客戶鬧到銀行家失暈，但做朝奉就沒有這個煩惱，即使典舖之物價值不能抵債，朝奉亦不會向客戶追收差額，單是這一點就令到不少人認為，現在做當舖朝奉好過做銀行家。

節錄自第816期《iMoney Wealth》鑑古知今

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