2023港澳 ‧ 浙江周舉行  浙港同行向未來

香港與浙江關係密切，交流頻繁，為深化彼此合作，共享國家發展機遇，由浙江省委、省政府主辦的2023港澳 ‧ 浙江周活動於本周一至五（6月26日至30日）在香港、澳門舉行。

在2023港澳 ‧ 浙江周開幕式暨浙港攜手合作主題論壇上，浙江省委書記易煉紅與行政長官李家超共同見證浙港兩地簽署多項合作協議，並共同確立了12個重點合作領域，包括金融、科技創新、經貿投資、航空、教育、青年交流、文化和旅遊、人才與公務員交流、醫療衞生、環境保護、法律和爭議解決，以及便利港人在內地發展，推動雙方優勢互補、互利共贏。



易煉紅：浙港攜手前行並肩騰飛



浙江省委書記易煉紅致辭時表示，舉辦2023港澳 ‧ 浙江周，旨在學習並貫徹習近平總書記有關全面推進內地及香港、澳門互利合作的重要指示精神，共同貫徹落實黨的二十大關於支持香港、澳門更好融入國家發展大局的重大決策部署，共敘友情、共商合作、共謀未來。

易煉紅指出，20年前，習近平總書記在浙江工作期間作出了省域發展全面規劃和頂層設計的「八八戰略」，指引浙江實現了全方位、系統性、深層次的精彩蝶變。而浙江與香港有着同根相連的血脈親緣、同向相促的經濟往來、同心相契的精神共鳴，在祖國母親的懷抱中，情同手足、親如一家。浙江願與香港攜手推動產業發展互促共進、資源要素互補共享、科技創新互助共強、人文交流互惠共融，推動浙港合作續寫新篇章、邁上新台階，在強國建設、民族復興的新征程上攜手前行、並肩騰飛。



李家超：開展緊密交流與深度合作



行政長官李家超致辭時強調，香港一直是浙江重要的外資來源地，以及海外發展和融資上市的首選地。在國家整體布局下，浙港兩地都擔當着重要而獨特的角色。他指出，香港在金融、貿易、專業服務業的傳統優勢，加上創新科技等全新發展方向，可以充分對接浙江積極推動的科創和人才強省戰略。

李家超形容是次簽署的多項合作協議涵蓋範圍既深且廣，真誠互惠。特區政府會全力以赴，按照協議內容與浙江省開展緊密交流和深度合作，推進兩地高質量發展。而香港會繼續發揮國內國際雙循環之間的促進者作用，並歡迎浙江善用香港作為內地企業「走出去」和把外資「引進來」的首選平台，讓兩地達致優勢互補、互利共贏，共同貢獻國家高質量發展。

▲ 開幕式上，浙港雙方即場簽署了26個合作項目，涉及高端製造、信息技術、教育科技、商貿物流、金融保險、體育運動等領域。

▲ 浙港兩地簽署投資推廣、教育、馬術運動3個領域的合作備忘錄。

易煉紅率團考察多家企業

一連五日的2023港澳‧浙江周在香港的活動以「浙港同行 @未來」為主題，當中包括高層拜訪、經貿論壇、文旅推介、亞運宣傳、金融合作、教育交流等內容豐富的多元化活動。期間，由易煉紅率領的浙江省代表團先後前往香港科學園和香港交易所進行考察，並走訪香港浙江省同鄉會聯合會，慰問在港浙籍鄉賢和駐港浙企代表。

（特約）