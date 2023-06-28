【下半年展望】瑞銀王宗豪：政策刺激是市場最大搖擺因素　下調年底MSCI中國指數目標至72

▲ 瑞銀王宗豪：政策刺激是市場最大搖擺因素 下調年底MSCI中國指數目標至72

中港股市落後環球主要股市，瑞銀認為中國股票於第二季已觸底，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，由於經濟復蘇慢於預期，將中資股盈利增長預測由20%下調至15%，故將今年底MSCI中國指數目標價下調至72。他認為，政策刺激是下半年市場最大的搖擺因素，而目前整體投資者的預期並不高。

瑞銀目前看好A股多於H股及中概股，因中長期有望受益於國內零售資金和北向資金流入。

行業方面，王宗豪指，仍樂觀看待互聯網和消費股，如家電、啤酒和白酒，因估值不高，料今年盈利將呈兩位數穩健增長以及消費逐步復蘇。至於金融領域，該行從券商切換至保險，因為與銀行存款相比，保險或能同時提供保障和更高回報率。

瑞銀又指，根據近期的中國路演，投資者關注點集中在主題性投資機會，如國企改革、人工智慧和一帶一路。若經濟增長勢頭依然疲軟，認為投資者，尤其是國內A股投資者，可能繼續圍繞這些主題進行交易。

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編輯：袁諾曦