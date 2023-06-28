【職場調查】香港打工仔快樂指數排全球尾四 四成半港人表示工作不快樂

「你咩驅使你返工？」相信沒有香港的「打工仔」會回答自己熱愛工作，而根據日本人力資源公司Persol Research and Consulting Co.的一項調查，相比起其他地區，香港人的而且確不太喜歡工作，該調查訪問了18個亞洲和西方國家及地區，各約1,000名僱員。結果發現，最多人認為從工作得到快樂的國家是印度，比率有92.6%。其次是印尼（90.5％）和菲律賓（90.1％），至於香港，只有56.3%人在工作中感到快樂，榜中排尾四。

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而其餘尾三位，則分別是台灣(55.3%)、南韓(53.3%)及日本(49.1%)。一向與香港最大競爭的新加坡，則有68%人認為從工作中得到快樂，排第13位，比香港高兩位。而西方國家大多位列中游，美國、英國和法國僱員認為工作快樂的比率，介乎75至80%之間，而德國則為67.6%，比率為西方國家中最低。

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詳細排名

1 印度 92.6% 2 印尼 90.5% 3 菲律賓 90.1% 4 中國大陸 89.2% 5 越南 87.8% 6 泰國 83% 7 美國 79.3% 8 馬來西亞 79.1% 9 英國 77.9% 10 法國 76.1% 11 澳洲 75% 12 瑞典 71% 13 新加坡 68% 14 德國 67.6% 15 香港 56.3% 16 台灣 55.3% 17 南韓 53.3% 18 日本 49.1%

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撰文：鄭日棱