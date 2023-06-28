  • 31°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】香港打工仔快樂指數排全球尾四 四成半港人表示工作不快樂

理財智慧 15:27 2023/06/28

分享：

分享：

「你咩驅使你返工？」相信沒有香港的「打工仔」會回答自己熱愛工作，而根據日本人力資源公司Persol Research and Consulting Co.的一項調查，相比起其他地區，香港人的而且確不太喜歡工作，該調查訪問了18個亞洲和西方國家及地區，各約1,000名僱員。結果發現，最多人認為從工作得到快樂的國家是印度，比率有92.6%。其次是印尼（90.5％）和菲律賓（90.1％），至於香港，只有56.3%人在工作中感到快樂，榜中排尾四。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

而其餘尾三位，則分別是台灣(55.3%)、南韓(53.3%)及日本(49.1%)。一向與香港最大競爭的新加坡，則有68%人認為從工作中得到快樂，排第13位，比香港高兩位。而西方國家大多位列中游，美國、英國和法國僱員認為工作快樂的比率，介乎75至80%之間，而德國則為67.6%，比率為西方國家中最低。

【職場熱話】網民問40歲退休有甚麼條件 退休要儲年支出的25倍？【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

詳細排名

1    印度    92.6%

2    印尼    90.5%

3    菲律賓    90.1%

4    中國大陸    89.2%

5    越南    87.8%

6    泰國    83%

7    美國    79.3%

8    馬來西亞    79.1%

9    英國    77.9%

10    法國    76.1%

11    澳洲    75%

12    瑞典    71%

13    新加坡    68%

14    德國    67.6%

15    香港    56.3%

16    台灣    55.3%

17    南韓    53.3%

18    日本    49.1%

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 職場技能 指數 香港 人力資源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款