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【美食之都】Mastercard x LUBUDS   開設亞太區首間概念餐廳LUMA

商業 15:48 2023/06/28

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由左至右：LUBUDS集團創辦人鍾思朗、Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳、Mastercard 首席市場推廣及傳訊總監兼醫療部門總裁Raja Rajamannar

Mastercard 與香港餐飲集團 LUBUDS 今天（28日）宣布，在尖沙咀1881 Heritage開設全新Mastercard 概念餐廳LUMA。

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這間Mastercard 持卡人專屬餐廳將於6月29日正式開業，主打多道融合菜式，包括亞洲、中國和歐洲美食，而米芝蓮星級廚師 Bjoern Alexander 則將於今年8月進駐。

Mastercard 首席市場推廣及傅訊總監兼醫療部門總裁 Raja Rajamannar表示，食物能吸引大家到新的地方，品味不同的文化和地域，收穫難以忘懷的體驗。因此，能夠透過在香港推出 LUMA 餐廳以擴展Mastercard 的餐飲禮遇感到振奮。

LUMA 餐廳的名稱是 LUBUDS 集團和 Mastercard 兩個品牌名宇的結合。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳表示，亞太地區的大多數 （69%）消費者都更加注重獲得體驗而非購買實物，而在本港廣大食客的推動下，香港的餐廳消費也尤其正在迅速恢復之中，並已達到 2019 年第一季度水平的 88%，因此現在可調是推出 LUMA 餐廳的最佳時機。

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責任編輯：歐陽佩

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