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【下半年展望】 花旗調低恒指年底目標至22000點 重點推薦7股（附名單）

股樓投資 15:45 2023/06/28

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花旗將恒指年底目標調低至22000點，原先目標為24000點，同時調低明年上半年恒指目標至23000點。該行指，受累於中國經濟疲弱、人民幣兌美元走強以及中美關係緊張，預期恒指在下半年主要在區間內波動。該行認為，催化劑或來自中國政府的支持政策、中美積極對話，以及某些行業利潤提升。

同場加映﹕【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

相比H股，花旗更看好A股，因A股企業可受惠更多政策支持。該行建議投資者增持消費、互聯網、交通和科技板塊。該行將滬深300指數年底目標調至4550點，明年上半年目標4800點。至於MSCI中國指數，年底目標為72點，明年上半年為75點。該行指出，中國6月減息顯示政策正在寬鬆，預期未來將有更多刺激措施以穩定市場信心，但將中國今年GDP增長預測由6.1%下調至5.5%。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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港股方面，該行推薦網易（09999）、周大福（01929）、金沙中國（01928）、比亞迪（01211）、申洲國際（02313）、友邦保險（01299）和華潤燃氣（01193）。A股首選陽光電源（深﹕300274）、韋爾股份（滬﹕603501）、寧德時代（深﹕300750）、寶鋼股份（滬﹕600019）、中國中鐵（滬﹕601390）和邁瑞醫療（深﹕300760）。

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記者：郭秀慧

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大行報告 網易－S（09999） 港股 申洲國際（02313） 周大福（01929） 華潤燃氣（01193） 恒生指數 友邦保險（01299） 恒生中國企業指數 滬深300指數

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【租金寬減】房委會延長非住宅租金寬減 寬減金額則由75%調低至50%
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