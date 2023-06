【商場消息】恒隆商場大派總值400萬元優惠券　低至一折換購精選貨品

恒隆地產旗下商場推出「hello夏日狂賞」消費優惠,7月1日起至9月3日將大派總值400萬港幣的電子優惠券,hello會員只須每星期於恒隆商場,包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業,累積消費滿2,000元或以上,即可獲贈100元恒隆電子優惠券,一連九周最多可賺取900元恒隆電子優惠券。

此消費活動共分為兩個消費期,hello會員於每個消費期累積消費滿20,000元或以上,更可額外獲贈300元恒隆電子購物禮券,兩個消費期內合共可額外獲贈總值600元恒隆電子購物禮券,即全期最多可賺取總值1,500元獎賞,多買多賞。

另外由6月30日起至8月31日,hello會員憑AEON信用卡於Fashion Walk 或康怡廣場消費滿指定金額,更可額外獲得100元恒隆電子購物禮券,多重消費優惠頓時為於7月16日發放的第二期消費券升級增值。

低至一折換購精選貨品

由7月6日起一連八周,恒隆商場手機應用程式逢星期四均會推出多個商戶獨家禮遇,會員可以超值hello積分換取預留證,並到店換購心水品牌產品或享用限定購物折扣,包括美容產品、電子產品、保健品及生活用品,應有盡有,部分貨品更可以低至一折價錢換購。

恒隆商場亦致力推動可持續發展,今年6月恒隆商場聯乘本地創意環保品牌Fill n' Go ,將全港首個「24/7智能自助裸買站」引入Fashion Walk、康怡廣場及淘大商場,將裸買概念帶入社區,讓環保融入日常生活!由即日起至7月29日逢星期六,三大恒隆商場都會舉辦 hello 星期「綠」活動,會員只需符合指定換領資格,即可獲贈 Fill n' Go 環保智能鋁樽一個及免費體驗自助裸買指定天然潔手液300g一次。

