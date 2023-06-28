▲ 【阿里巴巴9988】蔡崇信擔正後 菜鳥正式推自建「菜鳥速遞」

阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥集團公布，推出自營快遞業務「菜鳥快遞」。在今日舉行的全球智慧物流峰會上，菜鳥集團介紹，菜鳥快遞將由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，標誌以往不直接參與快遞服務的阿里巴巴集團終直接參戰。

菜鳥集團表示，菜鳥快遞會主打「半日達」、「當次日達」和「送貨上門」等品質快遞服務。

9月將升任阿里巴巴集團董事會主席、同時是菜鳥集團董事長的蔡崇信致辭時指，未來會3方面支持菜鳥發展：第一，立足中國根基，著眼全球市場，構建全球化物流網絡。第二，進一步擴大數字化智能化的領先性，保持作為智慧物流領先企業的科技本色。第三，全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中錘煉物流能力。

除了同系的盒馬、天貓超市，菜鳥速遞與青島啤酒、添可、歐珀萊和銀泰百貨等客戶現場簽約。

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