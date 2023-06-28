▲ 【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成 每百日圓兌港元將重回6算

日圓近日走勢疲軟，兌每美元跌至144，每百日圓兌港元跌至5.44算的7個月低位。渣打香港投資策略主管梁振輝看好日圓走勢，預期未來3個月日圓將升4%，兌每美元回到139水平，兌港元見5.6算；未來6至12個月兌每美元更會升至130，更會上升10%，重返6算。梁振輝稱，若日本央行放棄孳息曲線控制（YCC）政策，將帶動日圓大幅上升，故有意到日本旅遊人士可趁現時低位儲備日圓。

美元方面，渣打預期美滙指數未來3個月見102.4，與現時102.6水平相約，但未來12個月則跌至100.8。雖然聯儲局主席鮑威爾暗示下半年會再加息兩次，但梁振輝預期，聯儲局在今年下半年不會加息或減息，美國經濟明年首季開始步入衰退，預期聯儲局明年上半年開始減息，將帶動美元回落。

至於人民幣走勢，隨內地推出刺激經濟政策，未來3個月離岸人民幣料見7.2，未來12個月升至7.08。

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編輯：陳韻妍