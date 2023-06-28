【異動股】 達利食品獲大股東溢價38%提私有化 復牌股價急彈3成

達利食品（03799）公布，公司創辦人兼大股東許世輝建議以每股3.75元，較停牌前報2.72元，高出37.9%，私有化達利食品。若計劃獲批，許世輝將持有96.11%股權，上市地位將被撤銷。達利今日（28日）復牌，股價高開32%，重上250天綫，更一度升至3.59元，創5個月新高，最新報3.5元，升28.7%，成交額1.8億元。

同場加映﹕【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

達利食品指，許世輝及一致行動人士現時持有88.89%股權。此次私有化涉資最多57.07億元，要約人認為，公司股價表現疲弱，已失去上市優勢，股權融資能力有限，是次私有化建議可讓股東以吸引的退市溢價套現退場。要約人為執行董事兼主席許世輝控股的融世國際投資。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧