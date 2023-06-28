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美加州山區發現骸骨證實為英演員 曾參演《龍紋身的女孩》

環球社會熱點 16:02 2023/06/28

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65歲英國男演員Julian Sands今年1月13日美國行山期間失蹤，但由於當地出現致命暴風雪，搜救服務受阻。加州警方周二（27日）證實，上周六（24日）發現的人類骸骨屬於Julian Sands。警方指仍需調查他的死因，感謝義工的努力。

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Julian Sands今年1月時於美國加州聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）的Baldy Bowl一帶行山，其後失蹤。由於加州出現風暴、寒冷天氣且有雪崩危險，空中和地面搜尋任務都受阻。

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聖蓋博縣警察部門周二發表聲明表示，已證實周末在Baldy Bowl地區發現的遺骸屬Julian Sands。死因仍需進一步調查，目前正等待檢測結果，聲明同時感謝所有努力不懈尋找Julian Sands的志願者。

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Julian Sands家人上周亦感謝當地警方，指和Julian Sands擁有美好回憶，指他是一名出色的丈夫、父親及探險家，熱愛自然及藝術，亦是一名願意合作的表演者。Julian Sands兄弟Nick Sands於1月底表示，已接受對方離世的現實。

Julian Sands出生及成長於北約克郡（North Yorkshire），曾參演奧斯卡得獎電影《翡冷翠之戀》（A Room with a View）。他亦有出演著名電影《龍紋身的女孩》，同劇演員包括詹士邦（007）的電影演員丹尼爾基克（Daniel Craig）對戲。他亦有出演電視劇《24》及《超人前傳》（Smallville）。

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責任編輯：李俊儀

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