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【蔚來9866】蔚來逆市炒高逾7% 夥中海煉化建充電設施

股樓投資 14:56 2023/06/28

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蔚來（09866）旗下蔚來能源與中海油(00883) 旗下中海煉化，在江淮蔚來合肥製造基地正式簽署戰略合作協議，將共建充換電基礎設施。中海煉化董事長兼總經理王維民及蔚來聯合創始人兼總裁秦力洪等雙方高層均有出席簽署儀式，並遙距見證在惠州上綫的首座合作充換電站啟動儀式。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

王維民表示，中海油在碳達峰及碳中和戰略目標下，積極布局及建設綜合能源站，集團將為蔚來提供可靠的場地、技術及服務支持，協助充換電網絡快速發展。目前蔚來能源與中海煉化已合作建成4座充換電站，未來雙方將借助各自資源優勢，積極開展多維度的業務合作，為用戶提供更便捷的充電體驗，共同助力新能源汽車產業發展。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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受消息刺激，蔚來股價今早逆市揚升，截至下午3時，報73.35元，升7.5%，成交金額7460萬元。

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撰文 : 袁國守

碳中和 中國海洋石油（00883） 蔚來－SW（09866） 港股

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