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澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減

環球經濟金融 15:03 2023/06/28

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澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics，ABS）周三（28日）公布5月的通脹數據，按年升5.6%，較上月6.8%明顯回落，跌幅甚至超過經濟學家預期，相信有助減緩當地央行的加息壓力。

澳客投訴餐廳太少素食選擇 英名廚反擊：素食者不得內進 【下一頁】

ABS指5月通脹升幅為2022年4月後，創13個月以來新低，首席物價數據師馬夸特（Michelle Marquardt）表示，澳洲多數商品及服務價格雖然持續上升，但升勢已比近月減弱。

樓價仍是通脹上升最大主力，按年升幅達8.4%，但比4月時的8.9%有所回落。惟租金按年增長達6.3%，比4月時6.1%輕微上升。食品及非酒精飲品﹑麵包及穀物與奶製品分別錄得按年7.9%﹑12.8%及15.1%增長，成為物價上升主力之一。

5月汽車燃料按年降8%，按月亦下跌6.7%，成為物價最大跌幅商品。經濟學家預期，澳洲5月通脹率為6.1%，如今回落至5.6%，明顯勝過專家預測。

澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半 【下一頁】

澳洲央行澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia，RBA）將在下周二（7月4日）舉行議息會議，如今通脹有所回落，加息壓力亦相信可稍為放緩。但RBA會否加息，仍有待周四（6月29日）公布的零售銷售及職位空缺數字。

澳洲通脹被指在去年底見頂，但RBA仍然希望確保，當地物價升幅能緩慢地在2025年時恢復至2%到3%目標水平。

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責任編輯：吳漢培

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