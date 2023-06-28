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馬斯克與朱克伯格決鬥 各自揾格鬥高手陪練積極備戰（有片）

環球社會熱點 14:45 2023/06/28

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Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）早前邀請Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）決鬥，獲對方欣然答允。兩人都積極備戰，馬斯克接受加拿大傳奇拳王Georges St-Pierre的陪練，而巴西柔道黑帶高手Lex Fridman也分別與朱克伯格及馬斯克對練。

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終極格鬥冠軍賽（UFC）主席懷特（Dana White）指，馬斯克與朱克伯格這場決鬥有可能於美國拉斯維加斯的UFC Apex中心舉行。

朱克伯格已習武一段時間，並於今年參加首場柔術錦標賽。Lex Fridman本身也是一名播客（Podcast）主持，他於社交媒體上載片段顯示與朱克伯格對練的情況。

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至於Georges St-Pierre為UFC三屆冠軍，並入選UFC名人堂。他周末於Twitter發文表示，自己是馬斯克的超級粉絲，希望幫助馬斯克訓練。馬斯克其後接受他的邀請。

除了Georges St-Pierre之外，馬斯克透露他周一（26日）晚上與Lex Fridman也有一場練習。

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責任編輯：鄭錦玲

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