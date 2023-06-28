▲ 【大行看法】法巴：看好中港股市前景 料內地推較大規模刺激政策

內地經濟重啟速度遜預期，港股年內至今表現未如理想，法巴香港首席投資策略師譚慧敏表示，現時外資和內地投資者信心均不足，期望值已到了很低水平，只要有明顯信號，就會有大反彈。料下月舉行的政治局會議，或會有較大規模政策出台。

她指出，中國家庭儲款水平未見回落，反映居民儲蓄示有流入消費和投資市場，才會令中央近月減存款利率，認為當局有必要推出措施，重振消費和企業信心，料7月底至8月初舉行的政治局會議，會有較大規模政策推出。

法巴：人民幣中期有望回升至6.8水平

人民幣近期走勢偏弱，譚慧敏認為滙價短期仍然受內地經濟復甦放緩影響，但預期美元指數回落，將有利人民幣前景，中期有望回升至6.8水平。

該行亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏看好中港股市前景，預期中國今年經濟增長可望達到5%的目標，財政和貨幣政策下半年有機會雙管齊下出台，帶動消費和投資。

法巴：看好遊戲科技相關、消費及新能源車板塊

板塊方面，他認為中港科技股估值相對美股和日股便宜，監管機構亦重新審批遊戲版號，加上大型科技股有重組分柝概念，預期會利好相關股份。此外，內地消費類股份如新能源車行業，受惠政策補貼，投資價值也再度提升。

料下月美息再加0.25厘 明年3月起減息

外圍方面，譚慧敏料聯儲局7月加息0.25厘後會停止加息，到明年3月開始減息，美元走勢亦會隨之走弱。

她坦言看好歐洲，日本和英國股票，新興市場亦看高一線，因估值仍然較美股合理。當中日股短線會有超買調整，在政策利好及盈利增長有催化劑下，具吸納誘因。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【大行看法】法巴譚慧敏：環球AI股仍有上升空間 港股科技股有追落後條件

【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行 高息中特估可趁低吸納

【大行看法】法巴徐啟敏：料中央未來更多谷經濟措施 睇好高息電訊股及新經濟股

記者：葉志偉