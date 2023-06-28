慈善高球賽籌款逾廿萬　助培訓本地導盲犬

▲ 香港導盲犬服務中心第五届慈善高爾夫球賽，嘉賓球手大合照。

高爾夫球場不時因土地和保育問題而備受爭議，但很多人卻忽略了高球場默默為 慈善貢獻的力量。早前香港導盲犬服務中心就於6月23日在粉嶺高爾夫球場舉辦了「第五屆高爾夫球慈善賽2023」，成功為香港首間導盲犬訓練學校籌募了20多萬港元營運經費。

▲ 香港導盲犬服務中心創會會張偉民先生頒發感謝狀給全國政協常委高永文醫生 GPS.香港導盲犬服務中心首席榮譽贊助人

出席是次慈善賽的人數創歷年新高，除了來自十多個球會參賽的成員外，還有過百來賓，包括全國政協常務委員高永文醫生, 香港導盲犬服務中心關愛大使黎諾懿、影視紅星鄧梓峰、林漪娸、張永康、林韋辰、尹楊明、李思雅等，反應熱烈，善長人翁除打球外，還可即場親親導盲犬，發放愛心正能量。此外，中心更特別邀請到兩位粵劇名伶王志良及林穎施，於活動上演出粵劇戲寶為中心籌募經費。

▲ 伍家廉先生及其球手隊友，攝於開球禮。

▲ 粤劇名伶王志良先生及林颖施小姐

香港導盲犬服務中心早於 2012 年初成立，乃香港政府認可的慈善機構，致力發展符合國際標準的香港導盲犬服務，冀視障人士在導盲犬的陪伴下，能更投入日常生活並提升服務社會的機會和能力。

而有賴地政總署支持、發展局撥款復修新界打鼓嶺蓮麻坑路前三和公立學校，及打鼓嶺周邊的村民及各界人士支持，香港導盲犬服務中心去年興建了首間香港導盲犬訓練學校，並於去年十二月八日正式開幕投入服務，讓廣大市民認識香港導盲犬訓練，同時為視障人士生活提供更多支援。

聯絡人：曾國樹 5484 7331



(特約)