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【Whatsapp廣告】WhatsApp Business新功能　允許商戶直接於Facebook刊登廣告

科技 15:14 2023/06/28

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WhatsApp Business商戶可於Facebook及IG刊登廣告，毋需建立Facebook賬號。

隨著網絡的發展，不少企業都擴展了網絡業務。WhatsApp今日宣布開放新的廣告功能，旗下WhatsApp Business的逾2億名商戶，在不需要建立Facebook帳號的情況下，就可以在Facebook及Instagram上投放廣告，加強WhatsApp商戶與他們目標客戶之間的連結。

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據悉， WhatsApp Business上的小型企業，只需提供電郵地址及付款方式，便可直接在Facebook或IG建立、購買及刊登廣告。當客戶點擊廣告後，程式會直接至WhatsApp的對話視窗，以便客戶查詢。目標客戶亦可在WhatsApp上瀏覽及購買產品，為一些中小企業帶來更多商機。

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另外，WhatsApp Business計畫在未來提供一種進階服務，讓小型企業能更有效率地向客戶發送信息，例如按照客戶名單批量發送預約通知、生日祝福、假日優惠等，商戶也可以自訂發送訊息的時間，以節省時間。

責任編輯：王愷楹

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