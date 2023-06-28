【北上電子支付】內地版微信支付7月起開放境外Visa卡綁定

騰訊 （00700） 金融科技副總裁陳起儒於中國舉行的夏季世界經濟論壇（WEF）上表示，今年7月騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給Visa等國際信用卡或扣賬卡組織，方便境外用戶在中國內地能以常用的信用卡和扣帳卡綁定微信支付。

隨疫情後出入境復常、內地支付生態與外國有異，愈來愈多境外人士表達對難以使用內地電子支付感困擾。陳起儒表示，中國和國際的交流越來越多，更多大型國際活動和賽事將在中國舉行，近期在人民銀行等部門指導和支持下，騰訊正努力提升境外用戶在中國境內的移動支付體驗。

他表示，於2019年11月，微信支付已開始支持境外用戶綁定國際信用卡後月，在12306購票、滴滴出行、京東、携程等試點消費。今次開放的線上線下商戶場景，包括購物、餐飲、酒店住宿、交通等，他表示，微信支付在境內覆蓋連接千萬中小商戶，全新提升服務可讓境外用戶在境內綁定常用信用卡，有更好的移動支付和消費體驗。

不單微信支付擴大支援國際信用卡組織，螞蟻集團旗下支付寶最新也表示，中國版支付寶可接受不同地點發行的有Mastercard信用卡或扣賬卡連接。

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