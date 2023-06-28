【券商點睇】零售復甦趨勢明確 滔搏盈利能力有望再改善

東吳證券表示，滔搏（06110）合作品牌終端銷售持續改善、零售流水復甦趨勢明確。該行指公司2023年3至6月流水按年增速雖短期存波動，但全年需求改善趨勢明顯，同時隨新品銷售較好，折扣率有所改善、毛利率逐漸提升，加上費用正向經營槓桿貢獻，盈利能力有望進一步改善，該行上調其評級至「買入」。

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該行稱，整體看公司核心零售業務同比增速快於批發業務，且持續擴充會員規模，會員總量突破7000萬人、同比增長約17%-18%，人均消費金額同比提升。零售業務按渠道分，綫上綫下整體增速較為相似。

綫下方面， 伴隨疫後客流回歸，線下渠道實現復甦，主要由同店增長帶動，店鋪數同比下降10%至20%左右、按月中單位數下降，直營門店毛銷售面積按月跌1.7%，按年跌6.5%，較2023財年的降幅收窄，大店佔比持續提升。 渠道調整逐漸回歸正常水平，下半財年開店節奏有望更為集中，全年維持門店數持平、銷售面積同比提升的目標。

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綫上方面，2024財年首季銷售額佔零售總額比例達20%、基本與去年佔比持平，其中綫上私域銷售佔線上銷售總額約40%、在全渠道中增速最為亮麗。此外，滔搏新品銷售表現較好，折扣按年改善，同時嚴格管控下，庫存結構恢復至較為健康的水平。

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記者：鄭昊彤