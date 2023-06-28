【異動股】純利按年跌7.7%遜預期 六福集團股價挫逾一成半

六福集團（00590）昨（27日）公布截至2023年3月底止全年業績，其中錄得純利12.85億元，全年少賺7.7%且遜於市場預期，表現隨即反映於周三（28日）股價，六福低開22.9元已是全日高位，其後股價即插穿20元，最低見18.98元創半年低位，至收市報19.68元，跌幅15.2%。

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六福昨日收市後公布業績，截至3月底止全年純利按年跌7.7%至12.85億元，每股盈利2.19元，末期股息則按年維持0.55元不變，全年共派股息每股1.10元，派息比率為 50.3%。期內收入則按年升2%至119.78億元。

同店銷售方面，香港及澳門市場增長34.0%，而中國內地市場則為下跌16.9% 。期內毛利錄32億元相對持平，毛利率則因黃金銷售佔比上升而輕微下跌0.6個百分點。

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有大行對六福績後表現則較樂觀，高盛表示六福的港澳業務貢獻較大，短期復甦可見性較高，而且估值更具吸引力，預料2024至2025財年股息回報可達6厘，予目標價29.4元，維持「買入」評級；滙豐研究上調對六福目標價由18.9元升至20.4元，並維持「持有」評級；花旗則將目標價由32.8元降至26.5元，維持「買入」。

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記者：鄭昊彤