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【中期展望】法巴：料美國衰退延遲至2024年 美聯儲最快明年3月減息

股樓投資 14:44 2023/06/28

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法國巴黎銀行財富管理發表對2023年中期全球投資展望，指市場本來預期美國將於今年三至四季度出現衰退，不過在經濟數據表現良好下，相信衰退將會延遲至2024年，並相信美聯儲加息周期已近尾聲，估計在7月加息25點子後，將於明年3月進行第一次減息。
 

 

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，美股至今升浪與科技巨頭股相關度高，標普500其餘股分實際上表現平平，建議持有具結構性成長的股份，而該行亦予美股「中性」等級。而非美市場如歐洲、日本及中國則相對上較獲該行看好，其中因中長線看淡美元將利好這些市場。

中港市場方面，譚慧敏認為港股目前未能跟上環球升勢，主要因內地刺激措施力度不足，居民存款率仍高企顯示信心未恢復，以及地緣政局緊張等影響投資者信心。她預期若7月至8月的中共中央政治局經濟會議後，內地推出較完整的刺激措施，將有助投資者信心改善，後市亦有機會出現較大的反彈，不過一旦對支持政策等期待落空，港股或將面臨進一步的調整。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏亦表示，中長線仍看好中港股表現，認為中央在刺激措施如減息已有所著墨，期望及後更多政策推出，亦認為中國可實現經濟5%增長的目標。他表示看好科技、內險及電動車股，同時亦予非必需消費品股及醫療股「增持」評級。

 

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記者：鄭昊彤

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