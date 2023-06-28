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【上海直擊】華為孟晚舟：5.5G為必然之路　2030年全球可實現50億5G連接

新經濟追蹤 13:42 2023/06/28

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【上海直擊】華為孟晚舟：5.5G為必然之路　2030年全球可實現50億5G連接

華為副董事長、輪值董事長孟晚舟於2023上海世界移動通訊大會（MWC）上表示，全球5G商用4年來，正持續引領價值創造，而5.5G是必然之路，需要配合場景特徵以及關鍵技術，從而構建5G商業成功。

孟晚舟指，5G發展正從量變進入質變，去年中國5G用戶已達5.6億，今年全球更有望實現15億5G連接，料2030年可增至50億，全球移動產業對GDP貢獻達6萬億美元。

孟晚舟：5.5G可更好匹配人聯物聯、高端製造等

消費應用方面，孟晚舟稱，2023年全球社交媒體的商品和服務消費預計規模達1萬億美元，5G、雲、AI引發鏈式反應，將消費市場乘數倍增，讓「買家」變成「賣家」。

面向未来，新應用、新終端推陳出新，孟晚舟表示，5G新通話、裸眼3D等帶來沉浸交互式體驗，5.5G 是5G網絡演進的必然之路。5.5G網絡下行萬兆、上行千兆、千億聯接、内生智能的網络已經明確，從5G到5.5G，將更好地匹配人聯、物聯、感知、高端製造等場景，孵化出更多的商業新機會。

她提到，5G發展未來應用在移動社交、交通、制造、能源等多方面，並認為雲和運算能力將是未來科技提升的重要環節。她又指，5G、5.5G 、AI、雲都為信息發展的代表，呼籲同業共同努力，擁抱這科技發展前景。

上海世界移動通信大會於6月28至30日在上海新國際博覽中心舉辦，至今已經舉辦第10屆，是亞洲最大規模、最具影響力的移動通信展覽會，並由全球移動通信系統協會（GSMA）舉辦。

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記者：姚卓然（上海報道）

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