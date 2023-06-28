▲ 【MPF】強積金下半年點部署？ GUM：倘下半年有救市措施 MPF今年回報或達6%

強積金諮詢機構GUM公布，今年上半年截至6月23日，強積金回報2.4%，強積金人均回報5411元。GUM常務董事陳銳隆認為，今年強積金投資回報難以追回去年全年15%負回報，今年下半年內地有較大型針對行業板塊的「救市」寬鬆措施，從而令中港股市升半成或以上，則今年全年強積金料可有5至6%回報，倘未有特別措施則料全年強積金投資或回報僅約2至3%。

陳銳隆表示，今年下半年展望取決於大中華區表現、利率走勢、中美關係及俄烏戰事等，其中，中國經濟復甦步伐較預期慢，未見有大規模救市措施，或有待下月中央政治局會議後內地有否大型政策推出，而可能令中港股市做好，至於中美關係短期亦難大幅好轉，俄烏戰事和平解決機會偏低，料今年全年強積金整體表現不會太好。

股市AI熱潮料下半年延續

對於積極管理強積金的高風險投資者，陳銳隆建議他們可考慮更多元化的風險配置，包括美國、日本、歐洲的股票資產，下半年歐美經濟雖不太好，可能會有衰退，但相信近月的人工智能熱潮會在下半年延續下去，「不會好快冇咗」，美股仍可有上升空間，而整體歐美股市表現相對較佳，可令回報較平穩些。

至於下半年大中華、歐美日股資產之間的分配比例，他認為這取決於個人傾向，但平均分配亦是適合。

對於中風險投資者，陳銳隆認為，混合資產的回報差別相對股票基金為小，但成員仍需小心選擇，由於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）的核心累積基金較多歐美股成分，年初至今回報較佳，若投資者仍睇好下半年歐美股市，可考慮部署DIS基金。

低風險投資者方面，陳銳隆表示，美國今年減息機會較低，市場預期最快明年才有機會減息，故債券資產價格上升的空間有限，而且各大央行的長期量寬和最近貨幣緊縮的矛盾下，債券基金的波動已比之前提高。相對來說，在高息環境和外圍環境不明朗情況下，保守基金繼續可以作為資金的避風港並獲取穩定的回報，年初至今，保守基金回報已達1.5%﹐他預料全年年率回報可達3%以上。

6月DIS核心累積基金回報近7%

6月份截至23日，強積金整體回報2.2%，當中，股票基金、混合資產基金、固定收益基金回報分別3.4%、2.1%、0.1%。年初至截至6月23日，強積金整體回報2.4%，股票基金、混合資產基金、固定收益基金回報分別1.7%、4.1%、1.3%，當中屬於混合資產基金的DIS核心累積基金，回報有6.8%，而DIS的65歲後基金，回報亦有3.1%。

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記者：胡學能