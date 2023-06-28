【能源科技】印度有意發展潔淨能源　政府撥款數百億資助

▲ 印度政府有意轉向潔净能源，並大力補助本土電池製造產業。

印度政府一直有意轉向再生能源，以取代在當地主要使用的燃煤發電。《金融時報》今（28日）引述一份當地電力部門的提案，顯示印度政府正在草擬一項數十億美元的新補助計畫，為當地的電網電池製造公司提供補貼，作為向潔淨能源轉型的一部分。

據報道稱，該草案計畫從今年開始到2030年期間提供合共2160億盧比（約198億港元）的資助金額，以刺激企業在印度建立工廠，提升當地電池製造產業的發展。另外，該提案也有提及燃煤發電在印度發展的限制，並稱由於「國際輿論」以及「環境顧慮」的因素，燃煤發電的發展是不可行的。

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此外，在發展本土的電池製造業，也有助印度降低對中國入口的依賴。當局稱：「如果印度不加緊腳步，建立本地電池儲能系統的製造能力，我們的能源轉型必將大量依賴中國進口。」

印度早前計劃在2030年將潔淨能源的佔比提高到50%，並且在2070達到碳中和。但根據國際能源要聞估計，當局未必能預期達到目標，亦有印度的企業人士明確指出，本土公司難以支撑如此龐大的潔淨能源增長需求。

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責任編輯：王愷楹

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