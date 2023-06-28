▲ 【業績｜醫美股】完美醫療全年多賺3.4% 末期息連特息共派17仙

完美醫療 （01830） 公布全年業績。完美醫療純利按年增加3.4%至3.2億元，每股盈利25.3仙，建議派末期息12.3仙，另特別息4.7仙，合共派每股17仙，年度股息為每股30仙，派息比率為118.6%。按完美醫療股價中午報3.57元計算，現價股息率8.4厘。

期內，完美醫療收益按年升2.9%至13.9億元。營業利潤近4億元，按年升0.9%。集團扭轉上半年疫情下的疲弱表現，因近月表現隨香港逐步放寬所有社交距離措施而有所改善，彌補來自香港以外地區的收益下跌。來自香港業務的收益增加6.7%至10.4億元，佔集團收益的74.9%。

醫療美容業務繼續貢獻其核心業務，按銷售合約價值計算貢獻約77.4%。每名客戶亦維持高水平的平均消費，其中醫療美容及醫療業務的平均消費分別達28,026元及23,451元。

年內，集團擴大其業務滲透範圍，於香港增設1間店舖及於中國的戰略地點增設3間店舖。為拓展業務覆蓋範圍，集團將於本財年在香港增設10間「醫療+美容」服務中心，成立該等服務中心後，香港服務中心的店舖將增加45%至32間。展望將來，集團對業務表現感到樂觀。

【業績︱珠寶股】六福去年度純利少賺7.7%、末期息55仙 股息率達4.7厘

【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20% 擬派末期股息2.1美仙

責任編輯︰梁浩碩