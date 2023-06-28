「侵粉」披薩怒擲紐約市政廳 抗議減排新法（有片）

美國一名前總統特朗普（Donald Trump）支持者近日在社交平台發片，向紐約市政廳投擲披薩，抗議市政府即將立法，大幅減少燃燒煤炭及木材煮食爐的碳排放，估計將嚴重影響Pizza店。

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自稱「自由鬥士」（freedom fighter）的特朗普支持者Scott LoBaido周一（26日）上傳影片，顯示他帶同數盒pizza走到紐約市政廳大門外，並向大樓投擲pizza，抗議紐約市最新減排法案。

Scott LoBaido一邊擲pizza，一邊高叫口號「給我們披薩或死亡」（Give us pizza or give us death）。他指新減排方案正摧毀所有小商店。

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The New York Pizza Party, Shity Hall NYC.

June 26, 2023 pic.twitter.com/ZetkB8pycD — Scott LoBaido (@ScottLoBaido) June 26, 2023

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同場Scott LoBaido亦表達，對紐約市政府近來在移民政策﹑當地的「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）同志驕傲遊行活動及犯罪率高企的不滿。

Scott LoBaido事後表示有警員上前查問，但未被拘捕只收到傳票。市長亞當斯（Eric Adams）亦有回應事件，邀請Scott LoBaido共享素批並討論新法。

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責任編輯：吳漢培