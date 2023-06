「侵粉」披薩怒擲紐約市政廳 抗議減排新法（有片）

美國一名前總統特朗普(Donald Trump)支持者近日在社交平台發片,向紐約市政廳投擲披薩,抗議市政府即將立法,大幅減少燃燒煤炭及木材煮食爐的碳排放,估計將嚴重影響Pizza店。

紐約市要炭爐及木爐減排75% Pizza餐廳勢成重災區 【下一頁】

自稱「自由鬥士」(freedom fighter)的特朗普支持者Scott LoBaido周一(26日)上傳影片,顯示他帶同數盒pizza走到紐約市政廳大門外,並向大樓投擲pizza,抗議紐約市最新減排法案。

Scott LoBaido一邊擲pizza,一邊高叫口號「給我們披薩或死亡」(Give us pizza or give us death)。他指新減排方案正摧毀所有小商店。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

The New York Pizza Party, Shity Hall NYC.

June 26, 2023 pic.twitter.com/ZetkB8pycD — Scott LoBaido (@ScottLoBaido) June 26, 2023

29歲黑猩猩長年困籠 「放監」初見廣闊藍天超驚喜(有片) 【下一頁】

同場Scott LoBaido亦表達,對紐約市政府近來在移民政策﹑當地的「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」(統稱LGBT)同志驕傲遊行活動及犯罪率高企的不滿。

Scott LoBaido事後表示有警員上前查問,但未被拘捕只收到傳票。市長亞當斯(Eric Adams)亦有回應事件,邀請Scott LoBaido共享素批並討論新法。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培