法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火

法國巴黎郊區一名17歲少年駕駛時，拒絕按警方命令停車檢查，遭警員開槍擊斃。現場有人嘗試為少年急救，但少年最終仍不治。事件觸發大批法國民眾上街示威，部分示威者縱火並向警察投擲鞭炮，警方發射催淚彈驅散。

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外媒引述法國檢察部門指，事發於當地周二（27日），該名少年在巴黎西郊駕駛一輛租來的汽車，涉嫌違反幾項交通規則而遭警方截停。

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社交媒體流傳的影片顯示，兩名警察試圖阻止涉事車輛，其中一名警察從車窗外將槍指向司機。當少年繼續開車時，警員從近距離開槍，然後汽車移動了幾十米才撞毀。

法新社引述當地反種族主義人士指，受害者一家為阿爾及利亞人。

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當地居民在警察總部外舉行抗議活動。根據當地媒體拍攝影片，警方與示威者於同日晚上的對峙局面加劇，示威者縱火、破壞巴士站並向警方投擲鞭炮，而警察發射催淚彈驅散人群，事件中9人被捕。

檢察部門透露，涉嫌向少年開槍的警員因殺人罪已被捕。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）透露，兩名涉案警員正接受審問，又承認社交媒體上的事發畫面令人極度震驚。

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責任編輯：鄭錦玲