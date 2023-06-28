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【香港航空】港航引進3架空中巴士A330寬體客機　已達上半年招聘目標、續增聘人手

Hot Talk 12:34 2023/06/28

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【香港航空】港航引進3架空中巴士A330寬體客機　已達上半年招聘目標、續增聘人手

香港航空（Hong Kong Airlines）為配合營運需求，引進3架空中巴士A330-300寬體客機，提升航線網絡服務，並加速業務復甦，同時香港航空將加強招聘力度，積極於本地及各地聘請人才。

因應夏季出行需求上升，香港航空新增的A330寬體客機已率先於6月21日投入營運曼谷航班，今年夏季將再添兩架A330-300，以支持不斷擴展的航線網絡營運需求。A330設有292個座位，其中32個為商務艙，260個為經濟艙，採用香港航空經典座椅套進行全面翻新。

端午節假日機票客座率超過疫前7%

香港航空主席侯偉表，過去的端午節假日機票銷售情況理想，達成疫情以來的高峰，客座率甚至超過疫前7%，盈利能力大幅提升，香港航空將加緊恢復航班以及擴展航點網絡覆蓋。

人才招募方面，侯偉指，儘管本地和海外的人才市場競爭激烈，香港航空成功實現上半年的招聘目標，公司將繼續積極招聘以支持快速增長的業務和持續擴張的機隊；並運用資源進行有效培訓，增加競爭力。

隨更多A330飛機投入服務，香港航空將逐步升級東京、大阪、福岡、名古屋、曼谷、台北、上海等航線，並增加7、8月航班班次。

相關文章：【日本旅遊】香港航空7月8日起加開名古屋航線、每周4班　可即日於網站預訂機票

相關文章：【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）

編輯：陳韻妍

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香港航空 經濟 機票 空中巴士 航空
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