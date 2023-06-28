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【券商點睇】長期競爭格局有望優化 市場對新特能源過於悲觀

股樓投資 12:25 2023/06/28

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由於多晶硅價格暴跌，導致行內在建產能的建設進度放緩，甚至擬建項目被大量取消，反而有利新特能源（01799）的長期競爭優勢。 交銀國際指，多晶硅價格 5 月以來暴跌，致密料由4月底的每噸17.9萬元人民幣目前的6.8萬元人民幣，速度超出該行和行業預期。因新進入者面臨投產即虧損，甚至售價低於現金成本的窘境，大量新產能已推遲投產，價格繼續下跌的空間十分有限。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

在多晶硅價格趨穩後，此前觀望的裝機需求也將快速釋放，目前行業多晶硅庫存已由高峰時的 13 萬噸降至 12 萬噸以下，我們預計 3 季度價格有望出現短期反彈。同時，目前N型料相對P型料的溢價已高達每噸0.75萬元人民幣，新特能源及其他在N型料比例上具有優勢的龍頭企業，將享有更高的銷售均價，競爭優勢明顯。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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交銀國際認為，市場對新特能源的多晶硅業務成本和周期性過於悲觀，除周期性強的多晶硅業務外，公司仍有可穩健增長的電站建設和運營業務，目前多晶硅價格已接近底部，股價有望提前見底。公司已在6月14日回覆A股IPO 詢，預計將於7月過會，有望推動估值修復。該行將目標價下調至19.4元，重申「買入」。

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責任編輯：林衛

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港股 目標價 買入 新特能源（01799） 中國

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