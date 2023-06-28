▲ 【香港經濟】陳茂波：全球搶人才故政府不急於開徵新稅項 薪俸稅亦不作太大調整

港府上一財政年度共錄得近1400億元赤字，財政司司長陳茂波接受本地傳媒訪問時表示，雖然增加稅收是發展經濟的手段之一，但政府首要做的是創造更好的就業機會，同時現時全球正處於「搶人才」之際，因此政府並不急於開徵新稅項，而且薪俸稅方面亦不適宜作太大調整。

陳茂波指，相比其他地方，香港的財政儲備仍然相當穩健，而且公共財政應該是檢視整個周期，最重要做到收支平衡，而非為個別年份的財赤感到擔憂。

陳茂波並稱，待年底當局更新系統後，將以累進方式徵收差餉，相信可為政府帶來額外收入，估算至2027至2028財政年度的庫房財政儲備應可升穿9000億元水平。他又相信下半年經濟將較上半年好，政府仍會致力於減輕中小企費用及稅項，並協助他們籌措資金。

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編輯：陳韻妍