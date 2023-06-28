▲ 【新股IPO】科倫博泰6990周四起招股、入場費7353元 集最多16.3億元 獲5家基石投資者認購(第二版)

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 周四（29日）至下周二（7月4日）期間招股，料7月11日上市。將發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元。

四川科倫博泰招股詳情 新上市編號 06990 業務 抗體藥物複合體（ADC）技術平台 發售股數 2245萬新股 每手股數 100股 招股價 60.6至72.8港元 每手入場費 7353.4港元 最高集資額 16.3億港元 招股日期 6月29日至7月4日 上市日 7月11日

截至4月底，集團有17億元現金流，沒有銀行貸款，首席執行官葛均友表示目前發展資金充裕，在此時上市，歸因集團冀結合市場資金作長遠發展。

科倫博泰獲5家基石投資者認購，包括Laurion、TruMed、匯添富以及其母企科倫藥業（深：002422）等，合計認購約6700萬美元。周澤劍表示，集團獲代表性藥企支持，反映行業對科倫博泰的信心，基石投資者認購屬小部分，主要投資者仍以市場為主。

基石投資者禁售期為6個月，至於IPO前投資者和控股股東禁售期則為12個月。高盛及中信為科倫博泰聯席保薦人，花旗為全球協調人。

集團優勢為ADC平台，其首席醫學官金小平表示，ADC平台開發為臨床導向，達至精準化療的有效手段，涵蓋單項以致聯用藥物。葛均友表示，科倫博泰立足中國及面向全球，計劃中長期建立國際商業化及全球化臨床開發能力。集團預期下半年將有3項NDA，SKB264、A166以及A167將於2024年下半年上市。

集團首席財務官周澤劍預期，隨集團日後透過合作授權，獲取里程碑付款，以及藥物商品化，集團將錄盈利。

科倫博泰預期，集資額45%將作研發及商業化SKB264及治療癌症適應症的A166；30%為對抗表皮生產因子受體的A140、與化療專用的A167、抑制劑A400及A223等其他產品；12%將作ADC、大分子及小分子的專有技術平台的持續開發；8%擴大集團生產能力及質量控制系統提供資金；10%作一般營運用途。

註：第二版加入記者會內容

相關文章：

【新股IPO】藥師幫9885首掛開報23.05元升15.3% 一手帳面賺610元

【新股IPO】來凱醫藥2105超額認購4.8倍 一手中籤率22%（附分配結果連結）

記者：宋佩恩