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【新股IPO】科倫博泰6990周四起招股、入場費7353元 　集最多16.3億元　獲5家基石投資者認購

新股IPO 16:14 2023/06/28

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【新股IPO】科倫博泰擬集資最多16.3億元　獲5家基石投資者認購

生物科技股四川科倫博泰（新上市編號：06990）周四（29日）至下周二（7月4日）期間招股，料7月11日上市。將發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元。

高盛及中信為科倫博泰聯席保薦人，花旗為全球協調人。科倫博泰獲5家基石投資者認購，包括Laurion、TruMed、匯添富等，合計認購約6700萬美元，禁售期6個月，至於IPO前投資者和控股股東禁售期則為12個月。

科倫博泰預期，集資額45%將作研發及商業化SKB264及治療癌症適應症的A166；30%為對抗表皮生產因子受體的A140、與化療專用的A167、抑制劑A400及A223等其他產品；12%將作ADC、大分子及小分子的專有技術平台的持續開發；8%擴大集團生產能力及質量控制系統提供資金；10%作一般營運用途。

 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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