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【搶人才】OpenAI高薪搶人才　軟件工程師年薪中位數突破724萬

科技 12:30 2023/06/28

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全球科技人才短缺，各大科技公司只能紛紛開出高薪，招募及留住頂尖科技人才。作為近日最火熱的科技企業OpenAI，自然對人才也是極為渴求，只能提高薪酬福利來留人。外國薪資網站Levels.fyi日前就揭露，目前OpenAI的軟件工程師年薪中位數，約為92.5萬美元（約724萬港元），這包含30萬美元（約234萬港元）的基本工資，加上62.5萬美元（約480萬港元）的 OpenAI 股票獎勵。

【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升

【高薪實習】美國實習生薪酬較去年高　科技公司出手更闊綽

Levels.fyi日前統計來自2022年的OpenAI員工正式錄取信件資料，揭露OpenAI軟件工程師目前的薪酬情況。Levels.fyi指出，科技領域人才具有相對可觀的薪資水準，其中OpenAI工程師的薪資範圍，大約從32.5萬美元（約254萬港元) 到137萬美元 (約1,037萬港元) 不等。

事實上，近年美國企業也正不斷砸重本，搶IT人才。較早前，Meta也為了招聘開發VR遊戲、VR應用和VR技術的工程師，開出60萬美元（約469萬港元）至至接近100萬美元（約780萬港元）的年薪，來爭奪人才。

【日本人才荒】時薪76元也請不到人　日本酒店業缺人影響復甦

責任編輯：曾曉汶

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