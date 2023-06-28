【國情點睇】禁AI晶片出口中國 傳美國下月實施新限制

《華爾街日報》引述消息指，美國商務部正考慮向中國的人工智能（AI）晶片出口實施新的限制，可能最快在下月初採取行動，禁止英偉達（NVDA）和其他晶片製造商在未獲得許可證的情況下，向中國和其他關注國家的客戶出口晶片。目前美國商務部暫未回應相關消息。

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該報道指，此舉可能進一步削弱中國打造AI實力的能力，美國去年已出台的限制措施切斷對華出口英偉達和AMD所生產的最先進製程AI晶片。其後，英偉達的應對方法是，為中國市場打造了一個名為A800的AI晶片版本，其性能低於美國商務部規定的門檻，以取代被廣泛用於數據中心AI計算的A100。

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最新消息稱，美國商務部正考慮的新限制將禁止在沒有許可證的情況下銷售A800晶片。同時，也在考慮限制向中國AI公司出租雲服務，這些公司已利用這種租賃安排來規避對先進製程晶片的出口禁令。不過，新限制的出台時間並不確定，美國政府可能會等到財政部長葉倫（Janet Yellen）於7月初訪問中國之後再行動，以避免激怒中國政府。

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責任編輯：林衛