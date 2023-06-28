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【無縫支付】Visa與SAP合推商業技術平台方案　企業可無縫向供應商進行支付

商業 11:55 2023/06/28

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支付科技公司Visa今天（28日）宣布與企業應用程式公司SAP攜手合作，為不同規模的商業機構、政府機構和非牟利組織等企業客戶提供無縫、簡化的B2B支付服務。是次以亞太區為中心的合作，是Visa與SAP首度透過SAP Business Technology Platform商業技術平台（SAP BTP），將支付功能整合至SAP的生態系統。Visa預計，現今亞太區市場B2B支付交易電子化所帶來的商機總額，將超過50萬億美元 (約391萬億港元)。

【人工智能】AI提升網店效率　自動生成內容簡化近7成工作

該嵌入式金融方案，將於首階段提供給澳洲、印度、日本、馬來西亞、新加坡、泰國和越南的 SAP客戶，並於未來陸續開放至亞太區其他地區的客戶。

Business Technology Platform商業技術平台（SAP BTP）方案是針對雲端SAP應用程式進行優化的平台，結合應用程式開發、自動化、數據分析、整合和人工智能（AI）功能。Visa和SAP的合作將促進供應鏈中資金的流通。無論供應商是否支援支付卡，Visa將透過其商務及資金流動解決方案，嵌入SAP BTP平台協助客戶處理不同供應商的賬單，讓Visa商務卡持卡人能體驗本地及跨境無縫支付服務和優惠。

是次合作亦會進一步推動亞太區供應鏈B2B支付的數碼化。亞太區的企業，特別是小型企業通常缺乏足夠資源數碼化B2B收款，故現時仍無法支援商務卡收款。對於習慣商務卡支付的企業而言，使用現金和支票等傳統和費時的支付方式可帶來重重挑戰，尤其這些傳統支付方式往往需要較長時間處理，影響收款和付款企業的現金流。

【香港進出口】5月出口和進口貨值按下跌15.6%和16.7%　跌幅較預期大

責任編輯：歐陽佩

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