▲ 【大行報告】花旗降恒指年底目標至22000點 列7大精選港股

花旗調低恒指今年底目標，由原先目標24000點下調至22000點，並料予2024年上半年恒指目標為23000點。花旗指出，受累於中國經濟較弱、人民幣兌美元弱勢以至中美關係緊張，預期恒指在下半年僅在區間內波動。

花旗最新予滬深300指數今年底目標為4550點，明年上半年目標為4800點。MSCI中國指數今年底目標為72點，明年上半年目標為75點。

因應經濟重啟後復甦步伐較慢，花旗指出，內地已展開新一輪政策寬鬆，預計未來會有更多刺激措施以穩定信心，但該行最新將中國今年GDP增長預測由6.1%降至5.5%。

與其他大行看法類同，花旗同樣看好A股多於H股。花旗解釋，A股更多企業可以受惠內地刺激政策。該行較看好消費、互聯網、交通和科技行業。

港股之中，花旗看好網易 （09999） 、周大福 （01929） 、金沙中國 （01928） 、比亞迪 （01211） 、申洲國際 （02313） 、友邦保險 （01299） 和華潤燃氣 （01193） 。

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編輯：麥德銘