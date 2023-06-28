【數據點睇】5月按年跌幅連續三個月收窄 規模以上工業企業利潤降12.6%

國家統計局於周三（28日）公布5月全國規模以上工業企業利潤按年下降12.6%，跌幅較上月減少5.6個百分點，且為連續三個月收窄，反映工業企業盈利出現逐步改善的情況。首5個月規模以上工業企業利潤按年下降18.8%，降幅比首4個月收窄1.8個百分點。

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當局解讀，隨着促進製造業發展的各項政策措施逐步顯效，利潤明顯改善。5月，製造業利潤降幅較上月收窄7.4個百分點，帶動規模以上工業利潤降幅收窄4.9個百分點。同時，裝備製造業利潤保持較快增長，工業企業利潤行業結構持續改善。5月份，裝備制造業利潤同比增長15.2%，連續兩個月保持兩位數增長，拉動規上工業利潤增長4.6個百分點，是貢獻最大的行業板塊。受汽車銷售較快增長、新能源汽車產銷兩旺、投資收益增加等因素共同作用，汽車製造業利潤增長1.02倍。

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值得注意是，消費品製造業利潤降幅收窄，較上月大幅收窄17.1個百分點。另不同規模企業利潤均有改善。5月，規模以上工業企業中，大型、中型、小型企業利潤按年分別下降16.8%、8.1%、8.1%，降幅較上月分別收窄6、7.4和3.2個百分點。

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責任編輯：林衛