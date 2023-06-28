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【Netflix賺錢新招】Netflix擬取消基本無廣告方案　加拿大率先實施

科技 11:55 2023/06/28

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Netflix再有新招數，計畫取消最便宜的無廣告方案，加拿大先作試驗。

Netflix近年為了增加收入，不斷尋找新方法來從訂戶身上擠壓出更多的營業額。繼在全球100多個國家及地區，擴大打擊寄生帳號，日前Netflix再有新招數，計畫取消最便宜的無廣告方案，加拿大先作試驗。

【Netflix寄生族】Netflix新措施逐步實施　僅8%受訪用戶願意支付共享帳號月費

【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟

據Engadget報道提到，Netflix現時在各國共推出了4種方案，分別是：收看廣告的方案、基本無廣告方案、標準無廣告方案及高級無廣告方案，不過各國之間的政策，仍存在差異，例如香港及台灣就沒有推出廣告方案。

而最近Netflix率先對加拿大出手，宣布取消基本廣告方案，代表著如果用戶不想看廣告，只能選擇標準無廣告方案及高級無廣告方案，即變相另類加價。不過Netflix就強調，該措施只會針對新訂閱會員，不影響現有的基本廣告方案會員。但Netflix強調，若現有的基本廣告方案會員取消訂閱，則無法再重新訂閱該方案。

不過，暫時未知Netflix會否準備將該措施擴及到其他國家。但早前打擊寄生帳號，加拿大是其中之一搶先實施的國家，因此外媒紛紛預計，未來Netflix也應會將新政策擴大實施至全球。

【Netflix減產】Netflix縮小架構　減電影產量保質素

責任編輯：曾曉汶

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