路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔

路透社周二（27日）發表一項對美國總統等政治人物的祖先歷史，發現除了前總統特朗普（Donald Trump）外，美國歷任總統均為奴隸主後裔，包括現任總統拜登（Joe Biden）及美國首位非裔總統奧巴馬（Barack Obama）。

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路透社調查截至第117屆國會的美國政治領袖血統，發現5名在世總統、兩名最高法院大法官、11名州長、100名國會議員為奴隸主後裔。

奧巴馬為奴隸主後裔的血統源於其白人母親，他對上第6代的直系祖先，曾蓄養兩名奴隸。

至於特朗普為德國移民後裔，其祖先直到1865年廢除奴隸制後才移民到美國。特朗普的祖父母都並非於美國出生，於1900年代初才移居美國，而特朗普母親則生於蘇格蘭。

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國會方面，路透社發現分別有28名參議員及72名眾議員為奴隸主後裔，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）、民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

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責任編輯：鄭錦玲